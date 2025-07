Polícia prende dupla armada e recupera carro roubado no Imbuí Policiais militares do Batalhão Apolo prenderam dois homens, apreenderam uma arma de fogo e uma réplica de pistola, além de recuperarem... Sociedade Online|Do R7 05/07/2025 - 08h39 (Atualizado em 05/07/2025 - 08h39 ) twitter

Policiais militares do Batalhão Apolo prenderam dois homens, apreenderam uma arma de fogo e uma réplica de pistola, além de recuperarem um veículo com restrição de roubo, na última sexta-feira (4), no bairro do Imbuí, em Salvador.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

