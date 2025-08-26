Polícia prende empresário do caso do ferro-velho O empresário Marcelo Batista, investigado pelo desaparecimento e morte, por arma de fogo, de quatro jovens em novembro de 2024, foi... Sociedade Online|Do R7 26/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende empresário do caso do ferro-velho Sociedade Online

O empresário Marcelo Batista, investigado pelo desaparecimento e morte, por arma de fogo, de quatro jovens em novembro de 2024, foi preso nesta terça-feira (26) em Salvador. A prisão preventiva havia sido decretada no dia 25 de agosto e foi cumprida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no ferro-velho de propriedade do suspeito, localizado no bairro de Pirajá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Sociedade Online:

Bahia anuncia reforço e ganha retorno importante antes do Flu

Flamengo goleia o Vitória por 8 a 0 no Maracanã pelo Brasileirão

Diretor de Turismo considera exagerados os relatos negativos sobre Salvador