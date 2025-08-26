Logo R7.com
Polícia prende empresário do caso do ferro-velho

O empresário Marcelo Batista, investigado pelo desaparecimento e morte, por arma de fogo, de quatro jovens em novembro de 2024, foi...

O empresário Marcelo Batista, investigado pelo desaparecimento e morte, por arma de fogo, de quatro jovens em novembro de 2024, foi preso nesta terça-feira (26) em Salvador. A prisão preventiva havia sido decretada no dia 25 de agosto e foi cumprida por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no ferro-velho de propriedade do suspeito, localizado no bairro de Pirajá.

