Polícia prende homem investigado por estupro e sextorsão

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, investigado por estupro, descumprimento...

Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, investigado por estupro, descumprimento de medida protetiva e sextorsão. De acordo com a polícia, ele teria coagido a ex-companheira a manter relações sexuais sob ameaça de divulgar imagens íntimas gravadas sem consentimento.

