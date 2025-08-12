Polícia prende homem investigado por estupro e sextorsão
Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, investigado por estupro, descumprimento...
Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, investigado por estupro, descumprimento de medida protetiva e sextorsão. De acordo com a polícia, ele teria coagido a ex-companheira a manter relações sexuais sob ameaça de divulgar imagens íntimas gravadas sem consentimento.
Um homem de 42 anos foi preso nesta terça-feira (12) no povoado de Argoim, em Rafael Jambeiro, investigado por estupro, descumprimento de medida protetiva e sextorsão. De acordo com a polícia, ele teria coagido a ex-companheira a manter relações sexuais sob ameaça de divulgar imagens íntimas gravadas sem consentimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: