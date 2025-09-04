Logo R7.com
Policiais ficam feridos em acidente

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia, bateu em um poste na tarde desta quinta-feira (04), deixando quatro policias feridos. O caso...

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia, bateu em um poste na tarde desta quinta-feira (04), deixando quatro policias feridos. O caso aconteceu na Avenida Gal Costa, próximo a estação de metrô Pituaçu.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre o acidente e as condições dos policiais.

