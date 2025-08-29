Logo R7.com
Policiamento é reforçado após madrugada de tiroteios em Salvador

Na manhã desta sexta-feira (29), o policiamento foi intensificado nas regiões do Nordeste de Amaralina e Vila Verde, em Salvador, após...

Na manhã desta sexta-feira (29), o policiamento foi intensificado nas regiões do Nordeste de Amaralina e Vila Verde, em Salvador, após tiroteios registrados durante a madrugada. As ações ocorrem em áreas marcadas pela atuação de facções criminosas e visam garantir a segurança da população.

