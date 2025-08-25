Policiamento segue reforçado no Engenho Velho da Federação
Após uma série de tiroteios nas últimas semanas, o bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, segue com policiamento reforçado...
Após uma série de tiroteios nas últimas semanas, o bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, segue com policiamento reforçado. A medida foi adotada após uma operação realizada na última sexta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes na região.
Após uma série de tiroteios nas últimas semanas, o bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, segue com policiamento reforçado. A medida foi adotada após uma operação realizada na última sexta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes na região.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: