Policiamento segue reforçado no Engenho Velho da Federação Após uma série de tiroteios nas últimas semanas, o bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, segue com policiamento reforçado... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h39 )

Após uma série de tiroteios nas últimas semanas, o bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, segue com policiamento reforçado. A medida foi adotada após uma operação realizada na última sexta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros crimes na região.

