Poste é derrubado por carro após colisão no Trobogy O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região. Sociedade Online|Do R7 16/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poste é derrubado por carro após colisão no Trobogy Sociedade Online

Na manhã deste sábado (16), um acidente grave foi registrado na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. Um poste foi derrubado após um veículo colidir com o objeto de iluminação pública por volta das 5h. O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

Leia Mais em Sociedade Online:

PRF apreende mais de 2 mil caixas de medicamentos em Jequié

Homem embriagado é preso suspeito de atropelar corredor em Salvador

Dono da Ultrafarma é solto em São Paulo