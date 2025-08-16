Logo R7.com
Poste é derrubado por carro após colisão no Trobogy

O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Na manhã deste sábado (16), um acidente grave foi registrado na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. Um poste foi derrubado após um veículo colidir com o objeto de iluminação pública por volta das 5h. O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências.

