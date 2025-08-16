Poste é derrubado por carro após colisão no Trobogy
O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região.
Na manhã deste sábado (16), um acidente grave foi registrado na entrada do bairro do Trobogy, em Salvador. Um poste foi derrubado após um veículo colidir com o objeto de iluminação pública por volta das 5h. O acidente aconteceu na rua do Mocambo, em frente a uma academia da região.
