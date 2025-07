Preço do café dispara nos EUA Uma publicação no Jornal New York Post, o preço do café disparou nos solos norte-americanos depois do anúncio. Após o presidente dos... Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h58 ) twitter

Uma publicação no Jornal New York Post, o preço do café disparou nos solos norte-americanos depois do anúncio. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviar uma carta ao Brasil, informando que vai taxar em 50% exportações do país.

Para mais detalhes sobre essa situação impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

