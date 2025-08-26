Logo R7.com
Prefeitura amplia oferta de transporte em Campinas de Pirajá

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

A Prefeitura de Salvador ampliou a oferta de transporte público em Campinas de Pirajá. Além dos mais de 20 itinerários já existentes, algumas linhas foram reativadas, como a 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira. Também foi criada a linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que começará a circular junto com a abertura da nova estação de ônibus, administrada pelo governo do Estado.

