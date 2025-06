Prefeitura de Niterói paga pelo traslado do corpo de Juliana Marins A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, pagou R$ 55 mil pelo traslado do corpo de Juliana Marins para o Brasil. O valor foi depositado... Sociedade Online|Do R7 28/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 17h36 ) twitter

A Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, pagou R$ 55 mil pelo traslado do corpo de Juliana Marins para o Brasil. O valor foi depositado à família da jovem que morreu em Lombok, na Indonésia, depois de cair na cratera do vulcão Rinjani, durante uma trilha no último dia 21.A brasileira, de 26 anos, esperou viva pelo resgate por três ou quatro dias, mas quando as equipes de socorro chegaram até ela, constataram que já tinha morrido. A data para o retorno do corpo de Juliana Marins ao Brasil ainda não foi definida.A Prefeitura de Niterói também vai dar o nome da jovem Juliana Marins, que era moradora da cidade, ao Mirante e à Praia do Sossego, em Camboinhas. A mudança do nome é uma homenagem à sua memória e ao amor que ela tinha pelo local, segundo a prefeitura.E três dias após o regate da brasileira, o Parque Nacional do Monte Rinjani reabriu neste sábado a trilha que leva ao cume do vulcão, a mesma feita por Juliana. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa triste história. Leia Mais em Sociedade Online: Palmeiras vence duelo brasileiro e garante vaga nas quartas do Mundial da Fifa

