Prefeitura de Salvador lança programa “Salvador Criativa” A Prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (12), no Doca 1, no bairro do Comércio, o programa Salvador Criativa, uma iniciativa... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

A Prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (12), no Doca 1, no bairro do Comércio, o programa Salvador Criativa, uma iniciativa que visa impulsionar o desenvolvimento da capital baiana por meio da cultura, da economia criativa, do turismo, do lazer e do esporte. O evento contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, além de outras autoridades. O novo programa se propõe a estruturar ações já existentes e criar novos caminhos para fortalecer o setor cultural e criativo da cidade.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

