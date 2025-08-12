Prefeitura de Salvador lança programa “Salvador Criativa”
A Prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (12), no Doca 1, no bairro do Comércio, o programa Salvador Criativa, uma iniciativa...
A Prefeitura de Salvador lançou nesta terça-feira (12), no Doca 1, no bairro do Comércio, o programa Salvador Criativa, uma iniciativa que visa impulsionar o desenvolvimento da capital baiana por meio da cultura, da economia criativa, do turismo, do lazer e do esporte. O evento contou com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, além de outras autoridades. O novo programa se propõe a estruturar ações já existentes e criar novos caminhos para fortalecer o setor cultural e criativo da cidade.
Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
