Prefeitura e Abase firmam parceria para capacitação no setor supermercadista
A Prefeitura de Salvador assinou um termo de compromisso com a Associação Baiana de Supermercados (Abase) para promover a qualificação...
A Prefeitura de Salvador assinou um termo de compromisso com a Associação Baiana de Supermercados (Abase) para promover a qualificação profissional e ampliar oportunidades de emprego no setor supermercadista da capital. A iniciativa integra os programas Treinar para Empregar e Geração SSA, com foco em formar trabalhadores para áreas como padaria e açougue, além de incentivar a contratação de jovens capacitados.
A Prefeitura de Salvador assinou um termo de compromisso com a Associação Baiana de Supermercados (Abase) para promover a qualificação profissional e ampliar oportunidades de emprego no setor supermercadista da capital. A iniciativa integra os programas Treinar para Empregar e Geração SSA, com foco em formar trabalhadores para áreas como padaria e açougue, além de incentivar a contratação de jovens capacitados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante parceria!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante parceria!
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: