Prefeitura e Abase firmam parceria para capacitação no setor supermercadista

A Prefeitura de Salvador assinou um termo de compromisso com a Associação Baiana de Supermercados (Abase) para promover a qualificação profissional e ampliar oportunidades de emprego no setor supermercadista da capital. A iniciativa integra os programas Treinar para Empregar e Geração SSA, com foco em formar trabalhadores para áreas como padaria e açougue, além de incentivar a contratação de jovens capacitados.

