Prefeitura intensifica combate ao transporte irregular durante São João em Salvador A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) está reforçando a fiscalização contra o transporte irregular de passageiros durante os... Sociedade Online|Do R7 18/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeitura intensifica combate ao transporte irregular durante São João em Salvador Sociedade Online

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) está reforçando a fiscalização contra o transporte irregular de passageiros durante os festejos juninos em Salvador. As equipes do Setor de Combate ao Transporte Irregular seguem mobilizadas todos os dias, atuando em diversos pontos da cidade, com o objetivo de garantir a segurança viária e preservar vidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as ações de segurança durante o São João!

Leia Mais em Sociedade Online:

PF diz que Braga Netto foi “figura central” para desacreditar eleições

Brasil se declara país livre da gripe aviária

Chuvas dos últimos dias causaram duas mortes no RS