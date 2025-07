Prefeituras recebem primeira parcela da FPM de julho As prefeituras de todo o Brasil recebem, nesta quinta-feira (10), a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)... Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeituras recebem primeira parcela da FPM de julho Sociedade Online

As prefeituras de todo o Brasil recebem, nesta quinta-feira (10), a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente a julho, com valor superior a R$ 3 bilhões já descontado o Fundeb. No acumulado de 2025, o FPM registra crescimento de 9,52% em relação ao ano passado alta real de 4,19% considerando a inflação.

Para mais detalhes sobre este importante repasse, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Beneficiários do Bolsa Família são convocados para atualização de dados

Policiamento especializado conta com novas viaturas

Jerônimo reage à taxação dos EUA e avalia impactos na Bahia