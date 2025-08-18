Premier League começa com goleada do atual campeão e introdução de nova tecnologia A abertura da Premier League 2025/26 começou com a vitória do Liverpool sobre o Bournemouth por 4 a 2 em Anfield, no dia 15 de agosto... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Premier League começa com goleada do atual campeão e introdução de nova... Sociedade Online

A abertura da Premier League 2025/26 começou com a vitória do Liverpool sobre o Bournemouth por 4 a 2 em Anfield, no dia 15 de agosto, e com o Arsenal vencendo o Manchester United por 1 a 0 em Old Trafford, no dia seguinte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa emocionante abertura da temporada!

Leia Mais em Sociedade Online:

Estágio conta para aposentadoria? Veja quando é possível

Advogada de maratonista atropelado atualiza estado de saúde do atleta

Vitória entra no Z-4 após empate com o Juventude