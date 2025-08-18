Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Premier League começa com goleada do atual campeão e introdução de nova tecnologia

A abertura da Premier League 2025/26 começou com a vitória do Liverpool sobre o Bournemouth por 4 a 2 em Anfield, no dia 15 de agosto...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Premier League começa com goleada do atual campeão e introdução de nova... Sociedade Online

A abertura da Premier League 2025/26 começou com a vitória do Liverpool sobre o Bournemouth por 4 a 2 em Anfield, no dia 15 de agosto, e com o Arsenal vencendo o Manchester United por 1 a 0 em Old Trafford, no dia seguinte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa emocionante abertura da temporada!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.