Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Presidente da OAB Bahia cobra piso salarial para advogados

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, denunciou a precarização...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Presidente da OAB Bahia cobra piso salarial para advogados Sociedade Online

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, denunciou a precarização da advocacia no estado e fez um apelo direto ao governador Jerônimo Rodrigues para que envie à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) um projeto de lei que estabeleça um piso salarial para a categoria.

Para saber mais sobre essa importante reivindicação da OAB Bahia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.