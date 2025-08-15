Logo R7.com
Presidente da OAB Bahia defende uso de redes sociais por advogados, mas com responsabilidade

Durante entrevista no Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, comentou sobre o uso crescente...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Durante entrevista no Sociedade Urgente desta sexta-feira (15), a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, comentou sobre o uso crescente das redes sociais por advogados, assunto que tem gerado debates dentro da classe.

Para saber mais sobre a posição da OAB Bahia e as diretrizes para o uso das redes sociais por advogados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

