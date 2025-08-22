Presidente do Vitória não tem medo de ser rebaixado Durante participação ao vivo no Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, respondeu... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h38 ) twitter

Durante participação ao vivo no Sociedade Urgente desta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, respondeu com firmeza a um ouvinte que questionou se o clube seria rebaixado na atual temporada. A resposta foi direta: "Não, não vai cair".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as declarações de Fábio Mota!

