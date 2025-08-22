Presidente justifica instabilidade do Vitória e afirma: “Estamos em reconstrução” Durante a entrevista concedida ao Sociedade Urgente nesta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, explicou... Sociedade Online|Do R7 22/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h18 ) twitter

Durante a entrevista concedida ao Sociedade Urgente nesta sexta-feira (22), o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, explicou as razões por trás da instabilidade do time nas últimas temporadas. Segundo ele, o processo é consequência natural de uma reconstrução profunda, iniciada ainda na Série C.

Para entender melhor a situação do clube e as perspectivas para o futuro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

