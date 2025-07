Preso jovem suspeito de matar a namorada em Feira de Santana Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (7), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é suspeito de matar... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 10h18 ) twitter

Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (7), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Ele é suspeito de matar a própria namorada com um tiro no rosto, em Feira de Santana, no mês de maio. A polícia trata o caso como feminicídio.

