PRF apreende mais de 2 mil caixas de medicamentos em Jequié

De acordo com informações divulgada pela PRF nesta sexta-feira (15), a apreensão aconteceu na quinta (14), durante uma fiscalização...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.378 caixas de medicamentos que estavam sendo transportados ilegalmente em um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) x Alexandria (RN). De acordo com informações divulgada pela PRF nesta sexta-feira (15), a apreensão aconteceu na quinta (14), durante uma fiscalização na BR-116, km 677, no município de Jequié, sudoeste da Bahia.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa apreensão e suas implicações legais.

