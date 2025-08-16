PRF apreende mais de 2 mil caixas de medicamentos em Jequié De acordo com informações divulgada pela PRF nesta sexta-feira (15), a apreensão aconteceu na quinta (14), durante uma fiscalização... Sociedade Online|Do R7 16/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 10h18 ) twitter

PRF apreende mais de 2 mil caixas de medicamentos em Jequié Sociedade Online

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 2.378 caixas de medicamentos que estavam sendo transportados ilegalmente em um ônibus de transporte interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) x Alexandria (RN). De acordo com informações divulgada pela PRF nesta sexta-feira (15), a apreensão aconteceu na quinta (14), durante uma fiscalização na BR-116, km 677, no município de Jequié, sudoeste da Bahia.

