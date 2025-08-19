PRIMO RICO DO BAHIA PODE GASTAR QUASE R$ 1 BILHÃO PARA CONTRATAR 2 REFORÇOS Primo rico do Bahia, o Manchester City já separou quase R$ 1 bilhão de reais para avançar nas contratações de Rodrygo, do Real Madrid... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h39 ) twitter

Primo rico do Bahia, o Manchester City já separou quase R$ 1 bilhão de reais para avançar nas contratações de Rodrygo, do Real Madrid, e Donnarumma, do PSG.

Para saber mais sobre essa movimentação milionária, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

