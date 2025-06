Procon-BA atua 12 estabelecimentos durante Operação São João As ações de fiscalização têm abrangido diversos municípios do interior do estado, como Sapeaçu, Governador Mangabeira, Muritiba, São... Sociedade Online|Do R7 23/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 07h56 ) twitter

O Procon Bahia, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, vem desempenhando papel fundamental na defesa dos direitos dos consumidores durante os festejos juninos de 2025, por meio da Operação São João, iniciada em 16 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as ações do Procon durante as festividades!

