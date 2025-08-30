Procon-BA identifica irregularidades em estacionamentos privados de Salvador
A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), realizou neste mês uma operação em combate a práticas abusivas na...
A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), realizou neste mês uma operação em combate a práticas abusivas na cobrança do serviço em estacionamentos privados em Salvador. Nomeada de "Parking Legal", a ação ocorreu entre quarta-feira (20) e sexta-feira (30), nas vagas para veículos situados em hospitais, clínicas, centros comerciais, no Terminal Rodoviário e Aeroporto Internacional da capital baiana. Foram constatadas 28 irregularidades.
Para mais detalhes sobre as irregularidades encontradas e as ações do Procon-BA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
