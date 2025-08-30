Procon-BA identifica irregularidades em estacionamentos privados de Salvador A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), realizou neste mês uma operação em combate a práticas abusivas na... Sociedade Online|Do R7 30/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h18 ) twitter

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), realizou neste mês uma operação em combate a práticas abusivas na cobrança do serviço em estacionamentos privados em Salvador. Nomeada de "Parking Legal", a ação ocorreu entre quarta-feira (20) e sexta-feira (30), nas vagas para veículos situados em hospitais, clínicas, centros comerciais, no Terminal Rodoviário e Aeroporto Internacional da capital baiana. Foram constatadas 28 irregularidades.

