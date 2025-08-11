Professor perde o controle e atinge aluno de 13 anos com mesa em escola de Salvador Um estudante de 13 anos foi atingido por uma mesa arremessada por um professor dentro da sala de aula do Colégio Municipal Roberto... Sociedade Online|Do R7 11/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h38 ) twitter

Professor perde o controle e atinge aluno de 13 anos com mesa... Sociedade Online

Um estudante de 13 anos foi atingido por uma mesa arremessada por um professor dentro da sala de aula do Colégio Municipal Roberto Santos, no bairro do Cabula, em Salvador. O caso aconteceu no dia 1º de agosto, mas só veio a público nesta segunda-feira (11), durante o Balanço Geral, apresentado por Fabrício Cunha. Segundo informações, o professor teria chutado a mesa durante um momento de raiva, e o móvel acabou acertando o aluno, que ficou ferido.

