Programa Bahia Alfabetizada Criança lança edital para seleção de formadores regionais

O Programa Bahia Alfabetizada Criança abriu o edital para 34 formadores para atuarem no eixo Formação Continuada, para garantir a alfabetização de todas as crianças baianas até o fim do segundo ano do ensino médio.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre a seleção e as oportunidades disponíveis!

