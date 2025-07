Projeto da Lei Juliana Marins é aprovado em comissão A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou um projeto de lei que pode mudar a forma como o governo lida com casos de brasileiros... Sociedade Online|Do R7 13/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 13/07/2025 - 11h17 ) twitter

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou um projeto de lei que pode mudar a forma como o governo lida com casos de brasileiros em situação de vulnerabilidade que falecem fora do país. A proposta prevê que a União possa ajudar a pagar, ou até cobrir totalmente, o traslado do corpo ou dos restos mortais para o Brasil.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os detalhes dessa importante proposta!

