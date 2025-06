Projeto que propõe indenização por quedas de energia é apresentado ALBA O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil), apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que prevê a criação de um sistema... Sociedade Online|Do R7 30/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h57 ) twitter

O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil), apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), que prevê a criação de um sistema de indenização automática para pessoas prejudicadas com interrupções no fornecimento de energia elétrica no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa proposta importante!

