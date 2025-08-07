Público avalia segundo dia de Superbahia 2025 O segundo dia da Superbahia 2025, que acontece no Centro de Convenções de Salvador, registrou grande movimento de visitantes e expositores... Sociedade Online|Do R7 07/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h19 ) twitter

O segundo dia da Superbahia 2025, que acontece no Centro de Convenções de Salvador, registrou grande movimento de visitantes e expositores. Considerado um dos maiores eventos do setor varejista e supermercadista do Norte e Nordeste, a feira atraiu profissionais em busca de novidades, oportunidades de negócio e networking.

Para mais detalhes sobre o evento e as impressões dos participantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

