Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Quadrilha de luxo é presa após furtos em shoppings de Salvador

Cinco pessoas, especializadas em furtar produtos de grife e artigos de alto luxo, foram presas em flagrante no sábado (9) após mais...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Quadrilha de luxo é presa após furtos em shoppings de Salvador Sociedade Online

Cinco pessoas, especializadas em furtar produtos de grife e artigos de alto luxo, foram presas em flagrante no sábado (9) após mais uma sequência de crimes, desta vez em lojas de três shoppings da capital, localizados na Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves.

Para mais detalhes sobre essa operação policial e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.