Quadrilha de luxo é presa após furtos em shoppings de Salvador
Cinco pessoas, especializadas em furtar produtos de grife e artigos de alto luxo, foram presas em flagrante no sábado (9) após mais...
Cinco pessoas, especializadas em furtar produtos de grife e artigos de alto luxo, foram presas em flagrante no sábado (9) após mais uma sequência de crimes, desta vez em lojas de três shoppings da capital, localizados na Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves.
Cinco pessoas, especializadas em furtar produtos de grife e artigos de alto luxo, foram presas em flagrante no sábado (9) após mais uma sequência de crimes, desta vez em lojas de três shoppings da capital, localizados na Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves.
Para mais detalhes sobre essa operação policial e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: