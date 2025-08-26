Quadrilha que roubava empresas na BR-324 e em Camaçari é desarticulada
Três integrantes de uma organização criminosa, incluindo o lider do grupo, foram presos nesta terça-feira (26) em Paripe, Salvador. Na operação Fio Condutor, a polícia encontrou fios de cobre, uma pistola, carregadores, roupas camufladas e uma grande quantidade de munições de diferentes calibres. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos suspeitos, que somam mais de R$ 400 mil.
