Quadrilha que roubava empresas na BR-324 e em Camaçari é desarticulada Três integrantes de uma organização criminosa, incluindo o lider do grupo, foram presos nesta terça-feira (26) em Paripe, Salvador.... Sociedade Online|Do R7 26/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h20 )

Três integrantes de uma organização criminosa, incluindo o lider do grupo, foram presos nesta terça-feira (26) em Paripe, Salvador. Na operação Fio Condutor, a polícia encontrou fios de cobre, uma pistola, carregadores, roupas camufladas e uma grande quantidade de munições de diferentes calibres. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos suspeitos, que somam mais de R$ 400 mil.

