Quatro pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil
A Operação Ouro está em andamento e conta com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também são cumpridos mandados judiciais.
Na manhã desta terça-feira (19), quatro pessoas foram presas durante a Operação Ouro, que investiga integrantes de um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas, com ligação a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A Operação Ouro está em andamento e conta com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também são cumpridos mandados judiciais.
