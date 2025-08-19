Logo R7.com
Quatro pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil

A Operação Ouro está em andamento e conta com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também são cumpridos mandados judiciais.

Quatro pessoas foram presas durante operação da Polícia Civil Sociedade Online

Na manhã desta terça-feira (19), quatro pessoas foram presas durante a Operação Ouro, que investiga integrantes de um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas, com ligação a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A Operação Ouro está em andamento e conta com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco, onde também são cumpridos mandados judiciais.

