Quem chega, quem sai e o que vem por aí: o giro esportivo com Wilton Matos No Destaque Esportivo desta sexta-feira (20), Wilton Matos chega com as novidades que movimentam os bastidores do Vitória: tem Brasileiro... Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h17 ) twitter

Quem chega, quem sai e o que vem por aí: o giro... Sociedade Online

No Destaque Esportivo desta sexta-feira (20), Wilton Matos chega com as novidades que movimentam os bastidores do Vitória: tem Brasileiro Feminino A2, confirmação da negociação entre Bahia e Sport envolvendo goleiros, e os bastidores da próxima janela de transferências, com direito a previsão do número de reforços que devem chegar.

