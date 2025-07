Rádio Sociedade da Bahia vai transmitir a Copa 2 de Julho com imagens A Rádio Sociedade da Bahia está presente na Copa 2 Julho que teve início no dia 2, com final marcada para o dia 13 deste mês. A edição... Sociedade Online|Do R7 04/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h17 ) twitter

Rádio Sociedade da Bahia vai transmitir a Copa 2 de Julho com...

A Rádio Sociedade da Bahia está presente na Copa 2 Julho que teve início no dia 2, com final marcada para o dia 13 deste mês. A edição de 2025 conta com 40 equipes divididas em 8 grupos e de acordo com a tabela de jogos, os dois melhores colocados de cada chave, avançam para as oitavas de final. Entre os times que disputam o troféu estão: Seleção Brasileira sub-15, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Vitória. Equipes estrangeiras também marcam presença na competição e dentre elas: Seleção Scout (Bolívia); Rebaño Chivas (México) e Club Desportivo (Equador). Na primeira fase, os confrontos são disputados em cidades do Recôncavo Baiano, Salvador e região metropolitana. O estádio de Pituaçu, CT do Vitória, Vila Canária e CT do Bahia, são alguns dos palcos de jogos.

