Rádio Sociedade leva programação especial ao bairro de Santa Mônica
A Rádio Sociedade da Bahia continua percorrendo e levando a sua voz em todos os cantos da Bahia. Nesta sexta-feira (15), os ouvintes do bairro de Santa Mônica, em Salvador, poderão contar com uma presença especial: o estúdio móvel Sociedade. Será uma programação especial, com muita música, informação, participações especiais de artistas do bairro, e, é claro, a participação do ouvinte, com denúncias, elogios e muito mais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!
