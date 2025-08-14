Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Rádio Sociedade leva programação especial ao bairro de Santa Mônica

A Rádio Sociedade da Bahia continua percorrendo e levando a sua voz em todos os cantos da Bahia. Nesta sexta-feira (15), os ouvintes...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Rádio Sociedade leva programação especial ao bairro de Santa Mônica Sociedade Online

A Rádio Sociedade da Bahia continua percorrendo e levando a sua voz em todos os cantos da Bahia. Nesta sexta-feira (15), os ouvintes do bairro de Santa Mônica, em Salvador, poderão contar com uma presença especial: o estúdio móvel Sociedade. Será uma programação especial, com muita música, informação, participações especiais de artistas do bairro, e, é claro, a participação do ouvinte, com denúncias, elogios e muito mais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.