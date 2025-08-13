Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Receita Federal realiza operação contra produtos falsificados em Salvador

Nesta quarta-feira (13), a equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal realiza a Operação Comércio Legal, que...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Receita Federal realiza operação contra produtos falsificados em Salvador Sociedade Online

Nesta quarta-feira (13), a equipe de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal realiza a Operação Comércio Legal, que tem como objetivo retirar do mercado produtos falsificados de estabelecimentos comerciais de Salvador. Cinco lojas, identificadas por meio de monitoramento e técnicas de análise de risco, estão sendo fiscalizadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.