Reforço na área! Vitória apresenta Rúben Rodrigues e pode anunciar mais nomes No destaque desta segunda (30), Wilton Matos traz tudo sobre a reapresentação do elenco do Vitória, a chegada de Rúben Rodrigues, os... Sociedade Online|Do R7 30/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 11h16 ) twitter

Reforço na área! Vitória apresenta Rúben Rodrigues e pode anunciar mais nomes Sociedade Online

No destaque desta segunda (30), Wilton Matos traz tudo sobre a reapresentação do elenco do Vitória, a chegada de Rúben Rodrigues, os treinos da semana e o clima para o jogo contra o Confiança, no dia 8, pela Copa do Nordeste. E ainda: tem expectativa no ar por novas contratações.

