Restos mortais encontrados em Eunápolis podem ser de motorista sequestrado e morto
A Polícia Civil da Bahia investiga um crime brutal que chocou os moradores de Eunápolis, no extremo sul do estado. Na última segunda...
A Polícia Civil da Bahia investiga um crime brutal que chocou os moradores de Eunápolis, no extremo sul do estado. Na última segunda-feira (25), restos mortais foram encontrados em uma área de mata da Fazenda Duas Américas, nos fundos do bairro Arnaldo, zona rural do município.
A Polícia Civil da Bahia investiga um crime brutal que chocou os moradores de Eunápolis, no extremo sul do estado. Na última segunda-feira (25), restos mortais foram encontrados em uma área de mata da Fazenda Duas Américas, nos fundos do bairro Arnaldo, zona rural do município.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: