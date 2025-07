Restrições em celulares serão informadas através do Cadastro Nacional Compras de celulares de segunda mão ficaram mais seguras no Brasil. Isso por conta do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (... Sociedade Online|Do R7 15/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h38 ) twitter

Compras de celulares de segunda mão ficaram mais seguras no Brasil. Isso por conta do Cadastro Nacional de Celulares com Restrição (CNCR), lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Para saber mais sobre como essa nova medida pode impactar suas compras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

