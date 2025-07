Retorno do Horário de verão? Entenda sugestão do Operador Nacional do Sistema Elétrico O horário de verão deve voltar! Pelo menos esse é o entendimento do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que divulgou o Plano...

Sociedade Online|Do R7 10/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 07h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share