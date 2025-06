Rio São Francisco ganha nova hidrovia para transporte de cargas na Bahia Um projeto apresentado pelo governo federal na última sexta-feira, poderá fazer com que o Rio São Francisco ganhe uma nova hidrovia... Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rio São Francisco ganha nova hidrovia para transporte de cargas na Bahia Sociedade Online

Um projeto apresentado pelo governo federal na última sexta-feira, poderá fazer com que o Rio São Francisco ganhe uma nova hidrovia para transportes de cargas do Sudeste, a partir de Pirapora-MG, com destino a Juazeiro e Petrolina (PE), no Nordeste. O projeto tem como objetivo utilizar os 1.371 km de extensão navegáveis com uma projeção de movimentar cinco milhões de toneladas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa acessando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Tesouro paga R$ 1,1 bilhão em dívidas de estados e municípios em maio

Hospitais da Bahia reforçam atendimento a vítimas de queimaduras para o São João

Terminais de ônibus vão ter operação especial para o São João