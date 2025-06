Rodovias cheias no São João: veja onde o trânsito deve travar Com a chegada do feriadão de São João, a expectativa é de movimento intenso nas estradas baianas. Quem vai viajar para curtir os festejos... Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h57 ) twitter

Com a chegada do feriadão de São João, a expectativa é de movimento intenso nas estradas baianas. Quem vai viajar para curtir os festejos no interior precisa se preparar: além do aumento no fluxo de veículos, há previsão de congestionamentos nos principais trechos de saída da capital e nas rotas que levam a cidades com tradição junina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as informações sobre o trânsito nas rodovias!

