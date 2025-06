Rúben Rodrigues é do Leão! Veja os bastidores da chegada e as novidades no elenco No Destaque Esportivo desta sexta-feira (27), Wilton Matos comenta a chegada do meia português Rúben Rodrigues, de 28 anos, que assinou... Sociedade Online|Do R7 27/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h17 ) twitter

Rúben Rodrigues é do Leão! Veja os bastidores da chegada e as...

No Destaque Esportivo desta sexta-feira (27), Wilton Matos comenta a chegada do meia português Rúben Rodrigues, de 28 anos, que assinou com o Vitória até junho de 2027. Tem também os detalhes da reapresentação do elenco às 15 horas e as expectativas por novas negociações.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os bastidores e novidades do elenco!

