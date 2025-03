SAC promove atendimento para pessoas autistas em abril Durante o mês de Abril, o SAC realiza atendimentos exclusivamente para pessoas com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA... Sociedade Online|Do R7 31/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h26 ) twitter

SAC promove atendimento para pessoas autistas em abril

Durante o mês de Abril, o SAC realiza atendimentos exclusivamente para pessoas com diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), no posto do Salvador Shopping. A ação “Hora Azul’ acontece graças ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre essa importante iniciativa!

