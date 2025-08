SAC Uruguai inicia atendimento da Embasa nesta segunda (4) Alteração de titularidade, segunda via de conta, e nova ligação de água. Esses são alguns dos 30 serviços disponíveis na nova unidade... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 03/08/2025 - 16h38 ) twitter

SAC Uruguai inicia atendimento da Embasa nesta segunda (4) Sociedade Online

Alteração de titularidade, segunda via de conta, e nova ligação de água. Esses são alguns dos 30 serviços disponíveis na nova unidade da Embasa, que fica no SAC Uruguai, no Bahia Outlet Center, na Cidade Baixa.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre o atendimento e serviços disponíveis!

