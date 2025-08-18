Logo R7.com
Saiba como a Transalvador atua na porta das escolas

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o superintendente da Transalvador, Diego Brito, explicou como o órgão...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Durante entrevista ao Sociedade Urgente desta segunda-feira (18), o superintendente da Transalvador, Diego Brito, explicou como o órgão tem atuado para melhorar o fluxo de veículos nas imediações das escolas, especialmente as particulares. Segundo ele, esses locais são considerados "polos geradores de tráfego" por concentrarem grande movimento em horários específicos, como início e fim das aulas.

