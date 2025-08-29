Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Saiba como evitar multas e estacionar corretamente em Salvador

A Transalvador, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, está reforçando a fiscalização contra flanelinhas e operadores irregulares...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Saiba como evitar multas e estacionar corretamente em Salvador Sociedade Online

A Transalvador, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, está reforçando a fiscalização contra flanelinhas e operadores irregulares de estacionamento em Salvador. A operação, iniciada no começo do ano, já registrou 365 autuações, apreendeu cerca de 150 coletes usados ilegalmente e conduziu seis pessoas à delegacia por atuação clandestina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de como estacionar corretamente e evitar multas!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.