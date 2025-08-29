Saiba como evitar multas e estacionar corretamente em Salvador
A Transalvador, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, está reforçando a fiscalização contra flanelinhas e operadores irregulares de estacionamento em Salvador. A operação, iniciada no começo do ano, já registrou 365 autuações, apreendeu cerca de 150 coletes usados ilegalmente e conduziu seis pessoas à delegacia por atuação clandestina.
