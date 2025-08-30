Saiba quem é o PM de folga que prendeu assaltante na Avenida Paralela Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão... Sociedade Online|Do R7 30/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h18 ) twitter

Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão de Choque, Tiago Sales, tirou a roupa e perseguiu um criminoso armado dentro de um córrego, em uma das regiões mais movimentadas da capital baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba todos os detalhes dessa ação heroica!

