Saiba quem é o PM de folga que prendeu assaltante na Avenida Paralela
Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão...
Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão de Choque, Tiago Sales, tirou a roupa e perseguiu um criminoso armado dentro de um córrego, em uma das regiões mais movimentadas da capital baiana.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba todos os detalhes dessa ação heroica!
