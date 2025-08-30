Logo R7.com
Saiba quem é o PM de folga que prendeu assaltante na Avenida Paralela

Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão...

Sociedade Online

Um policial militar protagonizou uma cena épica na tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, em Salvador. O agente do Batalhão de Choque, Tiago Sales, tirou a roupa e perseguiu um criminoso armado dentro de um córrego, em uma das regiões mais movimentadas da capital baiana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e saiba todos os detalhes dessa ação heroica!

