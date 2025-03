Salvador 476 anos: Odontomóvel intensifica atendimentos nas escolas estaduais da capital baiana Em celebração aos 476 anos de Salvador, o Governo do Estado deu continuidade aos atendimentos do Odontomóvel – serviço itinerante odontológico... Sociedade Online|Do R7 29/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 29/03/2025 - 09h06 ) twitter

Em celebração aos 476 anos de Salvador, o Governo do Estado deu continuidade aos atendimentos do Odontomóvel - serviço itinerante odontológico gratuito. A iniciativa faz parte do programa Saúde Mais Perto nas Escolas, executado através da parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

