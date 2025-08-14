Salvador aposta em competições internacionais para gerar renda e divulgar a cidade
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (14) a importância da realização do Mundial de Polo Aquático na capital...
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (14) a importância da realização do Mundial de Polo Aquático na capital baiana, que reuniu atletas de diversos países. Segundo ele, o evento só foi possível graças ao investimento da prefeitura na construção da piscina olímpica da cidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e descubra como Salvador está se posicionando no cenário esportivo internacional!
