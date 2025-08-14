Logo R7.com
Salvador aposta em competições internacionais para gerar renda e divulgar a cidade

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (14) a importância da realização do Mundial de Polo Aquático na capital baiana, que reuniu atletas de diversos países. Segundo ele, o evento só foi possível graças ao investimento da prefeitura na construção da piscina olímpica da cidade.

