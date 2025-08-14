Salvador aposta em competições internacionais para gerar renda e divulgar a cidade O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (14) a importância da realização do Mundial de Polo Aquático na capital... Sociedade Online|Do R7 14/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salvador aposta em competições internacionais para gerar renda e divulgar a cidade Sociedade Online

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (14) a importância da realização do Mundial de Polo Aquático na capital baiana, que reuniu atletas de diversos países. Segundo ele, o evento só foi possível graças ao investimento da prefeitura na construção da piscina olímpica da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e descubra como Salvador está se posicionando no cenário esportivo internacional!

Leia Mais em Sociedade Online:

Maratona Salvador 2025 será em dois dias e pode bater recorde de inscritos

Motoristas de transporte escolar são flagrados em racha com alunos dentro dos ônibus na Bahia

Prefeito de São Bernardo do Campo é afastado após operação da PF